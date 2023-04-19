DR: бывший советник ЦРУ Рикардс заявил о провале экономического давления США на Россию

США провалились в попытке оказать экономическое давление на Россию. Об этом написал в своей статье для издания The Daily Reckoning (DR) бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25 процентов в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах», — заявил он.

По словам бывшего сотрудника разведки, антироссийские санкции не навредили экономике России, а ударили по позициям США в мире.

Ранее Рикардс сообщил, что крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что это может спровоцировать страны Запада, в частности США, на определенные действия — к примеру, на прямой конфликт с Россией.