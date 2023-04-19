Гол и пасы россиян помогли «Рейнджерс» победить в первом матче плей-офф НХЛ

Гол Тарасенко и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить в первом матче плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Девилс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились россиянин Владимир Тарасенко, а также Крис Крайдер, Райан Линдгрен и Филип Хитил. У «Нью-Джерси» автором единственного гола стал Джек Хьюз.

Кроме того, победить «Рейнджерс» помог российский форвард Артемий Панарин, записавший на свой счет два паса. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28 и был признан второй звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». В следующий раз команды встретятся на льду 21 апреля.