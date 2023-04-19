Стало известно об атаке украинских военных в Запорожской области

RusVesna сообщила, что ВСУ пошли в атаку под Ореховом в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области, об этом сообщила «Русская Весна».

Как стало известно изданию, вечером 18 апреля бронегруппа украинских военных начала наступление близи населенного пункта после артподготовки.

ВСУ столкнулись с 291-м полком российских сил, спецназом и разведкой, а также танками и артиллерией. Огнем было поражено неустановленное количество техники.

Сообщается, что атакующие понесли потери и начали откатываться. «Русская Весна» уточнила, что таким образом украинские военные прощупывают российскую оборону на этом участке фронта, в том числе в ночное время суток, возможно, с применением нового ночного оборудования.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. По его словам, российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать». В области подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, добавил он.

