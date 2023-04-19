В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию

SHOT: под Белгородом беспилотник ВСУ самолетного типа пытался атаковать электростанцию

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать электростанцию под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник самолетного типа увидели близ села Драгунское в граничащем с Украиной регионе. Дрон, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство, уничтожили сразу после обнаружения. Никто не пострадал.

17 апреля из-за падения беспилотника на территорию Белгородской ТЭС там начался пожар. В Белгороде частично пропал свет. Никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.