Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 17 апреля 2023Россия

Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников

Shot: на Белгородской ТЭС начался пожар после атаки беспилотников

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Ночью 17 апреля на Белгородской ТЭС начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стал упавший украинский беспилотник. Об этом сообщается в Telagram-канале Shot.

Отмечается, что в городе частично пропал свет. Также ранее сообщалось о работе ПВО. Официальной информации о причинах пожара пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telagram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате происшествия пострадавших нет. В 00.15 по московскому времени возгорания были ликвидированы.

«От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!» — отметил Гладков.

11 апреля беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. На следующий день, 12 апреля, в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области погибли 179 свиней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников
Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу
Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Пекин к ответственным действиям
Телескоп Уэбба обнаружил крошечную галактику с интенсивным звездообразованием
США вместе с Японией и Южной Кореей начали учения по противоракетной обороне
В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР
Девушка сделала ДНК-тест дочери и получила неожиданный результат
Раскрыты особенности подготовки российских десантников в зоне СВО
Минобороны сообщило об отражении российскими военными двух контратак ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.