Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников

Shot: на Белгородской ТЭС начался пожар после атаки беспилотников

Ночью 17 апреля на Белгородской ТЭС начался сильный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стал упавший украинский беспилотник. Об этом сообщается в Telagram-канале Shot.

Отмечается, что в городе частично пропал свет. Также ранее сообщалось о работе ПВО. Официальной информации о причинах пожара пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telagram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате происшествия пострадавших нет. В 00.15 по московскому времени возгорания были ликвидированы.

«От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!» — отметил Гладков.

11 апреля беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. На следующий день, 12 апреля, в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области погибли 179 свиней.

