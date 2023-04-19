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04:47, 19 апреля 2023Бывший СССР

МИД Украины отозвал посла из Белоруссии

МИД Украины отозвал посла в Белоруссии Кизима для консультаций

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало встречу в Минске президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, осудив ее и приняв решение отозвать посла в республике Игоря Кизима для проведения консультаций, сообщается на сайте ведомства.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии для дальнейших консультаций. В дипломатическом ведомстве отметили, что считают данный шаг недружественным актом со стороны Минска.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине. Также он выразил солидарность с позицией властей Венгрии и указал, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов.

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Марина Совина
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