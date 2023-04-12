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18:24, 12 апреля 2023Бывший СССР

Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — заявил представитель властей.

Также Алейник выразил солидарность с позицией властей Венгрии и указал, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что конфликт должен завершиться мирным путем, но западные страны толкают Украину к продолжению военных действий.

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Алевтина Запольская
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