Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — заявил представитель властей.

Также Алейник выразил солидарность с позицией властей Венгрии и указал, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что конфликт должен завершиться мирным путем, но западные страны толкают Украину к продолжению военных действий.

