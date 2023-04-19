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09:19, 19 апреля 2023Среда обитания

В России захотели создать правила для строительства одного типа жилья

«Известия»: в России предложили разработать стандарты для ИЖС

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Комитет по малоэтажному жилищному строительству Российского союза строителей (РСС) захотел создать в стране правила для строительства частных домов. Возведение этого типа жилья предложили вести под надзором, сообщают «Известия».

Авторы инициативы направили предложение в Минстрой. В частности, они захотели разработать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) классификацию — дома распределят на стандартные, комфорт- и бизнес-классы. Каждому пропишут параметры, которым должен соответствовать объект, включая комплектацию и отделку.

Среди прочих мер в РСС предложили внедрить институт независимого строительного надзора, а также определить требования к проектно-разрешительной документации для частных домов. «Эти меры позволят сделать рынок ИЖС более понятным, а объекты ликвидными», — заявил председатель комитета Константин Пороцкий.

Ранее стало известно, что правительство России намерено перевести на электрическое отопление более 130 тысяч домов в ряде субъектов страны. На электроотопление переведут дома в Красноярском крае, Хакасии, Туве и Бурятии.

Нина Ташевская
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