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04:50, 10 апреля 2023Среда обитания

В России переведут более 130 тысяч домов на электроотопление

«Известия»: правительство РФ планирует перевести более 130 тыс. домов на электроотопление

Фото: Unsplash

Правительство России намерено перевести на электрическое отопление более 130 тысяч домов в ряде субъектов страны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документы совещания комиссии Госсовета по энергетике.

Отмечается, что в России переведут на электроотопление 132,7 тысячи домов в Красноярском крае, Хакасии, Туве и Бурятии. Только реконструкция сетевой инфраструктуры в четырех субъектах потребует порядка 40 миллиардов рублей. В документе также сообщается, что вице-премьер Александр Новак поручил Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля разработать проект постановления правительства о мерах поддержки этой инициативы.

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Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс сообщил, что перевод на электроотопление является одной из потенциальных мер для федерального проекта «Чистый воздух», направленного на снижение выбросов в атмосферу.

«Минэнерго поддерживает комплексно этот переход, но тема пока прорабатывается для определения детальных параметров проекта», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России изменят отопление частных домов. Согласно проекту правительства, их переведут на газ и электричество.

Марина Совина
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