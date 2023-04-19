В НАСА рассказали о космической гонке с Китаем и сотрудничестве с Россией

Глава НАСА Билл Нельсон: США вступили в космическую гонку с КНР и сотрудничают с Россией

Глава НАСА Билл Нельсон во время слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты вступили в космическую гонку с Китаем. Его слова приводит РИА Новости.

При этом глава американского космического агентства подчеркнул, что соперничество происходит не так, как это было во время программы «Аполлон». Глава НАСА признал, что Китай «реализует очень успешную пилотируемую программу». В частности, он напомнил, что КНР стала второй страной в мире, которая успешно доставила ровер на поверхность Марса, а также успешно собрала три части китайской околоземной станции. В то же время он отметил, что в соответствии с собственным законом США не могут осуществлять взаимодействие с Китаем в космической сфере. Кроме того, Нельсон обвинил Пекин в «секретности» в отношении его космических программ, отметив, что у Вашингтона не получается добиться открытости.

Помимо этого глава НАСА добавил, что США сотрудничают с «Роскосмосом», несмотря на геополитические проблемы. «Мы вместе с русскими строили [Международную космическую станцию] МКС и сейчас вместе осуществляем ее работу, существует программа полетов совместных экипажей», — сказал он.

Ранее Билл Нельсон выразил мнение, что китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США.