Марочко: ВСУ ведут радиопереговоры на других языках, чтобы затруднить работу разведки РФ

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о способе, который применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для затруднения работы российской разведки в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Его слова приводит ТАСС.

По словам офицера, украинские военные ведут радиопереговоры на других языках, в том числе на «малых языках с различными диалектами».

Марочко добавил, что военнослужащие ВСУ в большинстве случаев знают русский и украинский языки, поскольку на них звучат названия в переговорной таблице, а также используют смешанную речь.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области для удара по ЛНР на сватовско-кременском направлении. Он уточнил, что в районе населенного пункта Кисловка идет скрытая переброска личного состава украинской армии.

