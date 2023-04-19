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08:29, 19 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о способе ВСУ затруднить работу российской разведки

Марочко: ВСУ ведут радиопереговоры на других языках, чтобы затруднить работу разведки РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о способе, который применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для затруднения работы российской разведки в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Его слова приводит ТАСС.

По словам офицера, украинские военные ведут радиопереговоры на других языках, в том числе на «малых языках с различными диалектами».

Марочко добавил, что военнослужащие ВСУ в большинстве случаев знают русский и украинский языки, поскольку на них звучат названия в переговорной таблице, а также используют смешанную речь.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области для удара по ЛНР на сватовско-кременском направлении. Он уточнил, что в районе населенного пункта Кисловка идет скрытая переброска личного состава украинской армии.

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Марина Совина
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