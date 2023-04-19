Рогов допустил, что ВСУ накапливают резервы для выдвижения на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают резервы в районе населенного пункта Богатырь на части территории Донецкой народной республики, контролируемой Киевом. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ВСУ перебросят на запорожское или южнодонецкое направление, передает ТАСС.

«Помимо района населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, где накапливаются силы боевиков ВСУ, то же самое происходит в районе населенного пункта Богатырь. Из-за его расположения они могут пойти как на запорожское направление, так и на южнодонецкое направление», — считает он.

Рогов подчеркнул, что российские войска готовы к возможной активизации украинских бойцов на этих участках линии боевого соприкосновения. По его словам, ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно об атаке ВСУ под городом Орехов в Запорожской области. Как сообщалось, вечером 18 апреля бронегруппа украинских военных начала наступление около населенного пункта после артподготовки. Бойцы ВСУ столкнулись с 291-м полком российских сил, спецназом и разведкой, а также танками и артиллерией. Огнем было поражено неустановленное количество техники.

