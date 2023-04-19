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02:00, 19 апреля 2023Среда обитания

В Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус из сериала «Наследники»

New York Post: в Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус героя сериала «Наследники»

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

В Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус, в котором живет герой Кендалл Рой в сериале «Наследники». За объект попросили почти 30 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Трехуровневый пентхаус находится в небоскребе в престижном жилом квартале Верхний Ист-Сайд на Манхеттене. Объект выставили на продажу за 29 миллионов долларов. При этом в 2022 году за него просили 33 миллиона.

Площадь пентхауса составляет 511 квадратных метров. Внутри располагаются пять спален, столовая, просторная гостиная и кухня. Пентхаус имеет выход на террасу, где оборудована обеденная зона и камин. Из окон комнат открывается панорамный вид на город.

Ранее австралийская актриса и звезда «Наследников» Сара Снук стала обладательницей роскошной квартиры в США. Она купила жилье в Нью-Йорке за 1,83 миллиона долларов. Новая квартира Снук располагается в четырехэтажном здании в бруклинском районе Уильямсберг.

Нина Ташевская
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