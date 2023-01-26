Звезда сериала «Наследники» купила роскошную квартиру в США

Звезда сериала «Наследники» Сара Снук купила квартиру в Нью-Йорке за $1,83 миллиона

Австралийская актриса и звезда сериала «Наследники» Сара Снук стала обладательницей новой роскошной квартиры в США. Она купила жилье в Нью-Йорке за 1,83 миллиона долларов (около 126,4 миллиона рублей), сообщает Crain's.

Согласно информации издания, сделка была закрыта пятого января. Новая квартира Снук располагается в недавно построенном четырехэтажном здании в бруклинском районе Уильямсберг. Строительство дома завершилось в 2022 году, внутри него восемь квартир.

Все квартиры построены по типу лофта. В них имеются дорогая бытовая техника, стены со встроенной подсветкой и полы из дерева. Жильцы здания также имеют доступ к собственному участку снаружи.

Ранее в январе актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс выставили свой дом в Нью-Йорке в аренду. Пара предложила желающим поселиться в нем до конца зимы. Стоимость аренды составляет 166,6 тысячи долларов в месяц. Площадь жилья — около 464 квадратных метров. Внутри пять спален, столько же ванных комнат, спортзал, джакузи, бассейн и домашний кинотеатр.