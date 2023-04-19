Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:59, 19 апреля 2023Путешествия

Путешественникам с детьми раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Аналитики M&S Kidswear: детские вещи нужно упаковывать в чемодан в последнюю очередь

Фото: ConvertKit / Unsplash

В поездке с детьми в первую очередь нужно упаковывать собственные вещи, а в последнюю — детские, чтобы легко доставать из чемодана все, что понадобится ребенку. Секреты правильной упаковки раскрыли путешественникам аналитики ретейлера M&S Kidswear, сообщает The Mirror.

«При упаковке надо подходить к делу стратегически. Ключевой совет — положить детские пляжные полотенца и купальники прямо наверх вашего чемодана, чтобы дети могли сразу нырнуть в бассейн после утомительного путешествия», — отмечают эксперты.

Аналитики также поставили точку в споре о скручивании вещей в багаже, заметив, что этот способ нецелесообразен для всей одежды. Тем не менее такой метод все же подойдет для вещей из хлопка, льна и других натуральных материалов, которые легко мнутся. Если же сворачивать трикотажные изделия, они займут слишком много места, объяснили эксперты.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Кроме того, по словам аналитиков, громоздкие вещи стоит надеть на себя во время перелета, чтобы сэкономить место в багаже. «Независимо от того, в каком климате вы окажетесь, лучше всего путешествовать в больших вещах, таких как легкие куртки и джоггеры», — заключили в M&S Kidswear.

Ранее заядлая путешественница Лиза Гарсия, которая ведет тревел-блог Practical Wanderlust, назвала туристам самую необходимую в чемодане вещь. Она посоветовала всегда брать с собой в поездки запасной мобильный телефон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
Модель осталась с волдырями на лице после инъекции дешевых филлеров
Стрелявшего в силовика россиянина обвинили в покушении на совершение теракта
Швейцария высказалась о планах по присоединению к группе по российским санкциям
В РЖД захотели запустить дополнительные поезда на летний сезон
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу
Москвичей пригласили провести уикенд в Санкт-Петербурге
Глава Севастополя предупредил жителей о громких звуках
Путешественникам с детьми раскрыли секреты правильной упаковки чемодана
Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.