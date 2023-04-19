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15:40, 19 апреля 2023Силовые структуры

Пиарщика Ширшикова арестовали по делу об оправдании терроризма

В Екатеринбурге суд арестовал пиарщика Ширшикова по делу об оправдании терроризма

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Ширшикова поместили в СИЗО на два месяца. Ранее адвокат Ширшикова Федор Акчермышев заявил, что обвинение связано с публикацией в соцсетях мнения активиста относительно гибели в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Адвокат указал, что его подзащитный не отрицает сам факт публикации, однако заявляет, что никогда не оправдывал и не поддерживал терроризм в любой его форме.

О задержании Ширшикова стало известно 18 апреля. У него провели обыски. Пиарщик знаком с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, он сопровождал его в Екатеринбурге и рассказал, что обсуждал с тем общественно-политическую жизнь города и отношение местных жителей к предпринимателю Евгению Пригожину.

Гершковича арестовали по обвинению в шпионаже.

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Елизавета Новикова
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