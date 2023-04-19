Российского школьного водителя обвинили в многолетнем надругательстве над детьми

Школьного водителя из Карелии обвинили в многолетнем надругательстве над детьми за подарки

Школьного водителя из Карелии обвинили в многолетнем надругательстве над детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина склонял несовершеннолетних к интиму в обмен на подарки, заманивая их в баню.

Сообщается, что среди прочего мужчина дарил детям телефоны.

Жители карельского поселка Чална, где работал мужчина и жили его жертвы, сообщили, что мужчина мог совершать надругательства с 2021 года, но общественный резонанс в поселке поднялся лишь после того как одному из детей удалось заснять надругательство над товарищами на видео.

Сообщения об изнасиловании проверяет полиция, одного из пострадавших направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя. Мать ребенка ни о чем не подозревала, поскольку была занята на работе.