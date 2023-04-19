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16:55, 19 апреля 2023Забота о себе

Врач перечислила причины плохого сна у детей

Невролог Евгения Гончарова: на сон ребенка влияют качество воздуха в комнате и режим дня

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Одной из главных причин нарушения сна у детей является качество воздуха в спальне, считает детский невролог Евгения Гончарова. Другие факторы, влияющие на сон, она перечислила в беседе с Life.

Специалистка отметила, что чаще всего дети плохо спят, если в комнате слишком жарко или холодно, воздух чрезмерно сухой или влажный. Помимо этого, по ее словам, на качество сна влияет режим. Проблемы могут возникнуть после насыщенного дня, чрезмерных умственных, физических или эмоциональных нагрузок.

Врач отметила, что родители могут самостоятельно восстановить сон малыша, устранив причину беспокойства. Если ничего не помогает, она рекомендовала обратиться за консультацией к неврологу и сомнологу. В некоторых случаях, по словам Гончаровой, может потребоваться помощь еще и эндокринолога, поскольку мелатонин — гормон сна — вырабатывается шишковидной железой.

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Для улучшения качества сна невролог посоветовала не давать ребенку гаджеты как минимум за два часа до отбоя. Кроме того, помочь с засыпанием могут седативные ванны и специальные препараты. Однако назначить их может только специалист, предупредила Гончарова.

Ранее психологи перечислили действенные способы, как научить ребенка спать отдельно от родителей в своей кровати. По словам доктора психологических наук Любови Григорович, чаще всего дети приходят в родительскую спальню из-за ночных кошмаров и страхов, из-за нервного перевозбуждения.

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Екатерина Улитина
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