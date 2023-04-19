Женщина пошла в порно из-за мошенника и стала миллионершей

Daily Star: жительница США пошла в порно из-за мошенника и заработала миллион долларов

Жительница США решила заняться съемками контента для взрослых и стала миллионершей из-за мошенника, выложившего ее фото без разрешения. Свою историю она рассказала Daily Star.

21-летняя Сава Шульц из Калифорнии начала подрабатывать моделью в 19 лет, когда училась на медсестру. Ее снимал фотограф, которому, как она считала, можно было доверять. Однако через некоторое время американка обнаружила, что тот завел от ее имени фейковую страничку на платформе OnlyFans и тайно выкладывал снимки туда. «Страница стала популярна на Reddit, и мне начали приходить комментарии по этому поводу», — говорит Шульц.

Женщина добилась удаления поддельного аккаунта, а потом завела настоящий и быстро добилась успеха. Она собрала большое сообщество поклонников в разных социальных сетях и уже заработала на порно более миллиона долларов.

Шульц отметила, что, прославившись, стала получать множество не слишком приятных предложений от подписчиков. «Многие делают очень, очень, очень странные запросы. Все виды извращений, которые только можно вообразить. Но я продолжаю делать более простой контент», — говорит модель.

Шульц оставила учебу и теперь хочет получить образование в области бизнеса, чтобы грамотно распорядиться заработками. Она призналась, что выросла в очень религиозной семье, и родные отрицательно относятся к ее новому призванию, но «поддерживают ее другими способами».

Ранее сообщалось, что популярная модель OnlyFans из Великобритании едва не погибла после фотосессии, устроенной на пляже. Женщина попала в прилив и не смогла самостоятельно выбраться с берега.