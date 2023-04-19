Девушка провела ночь в отеле и удивилась утром пятнам от кожи на простынях

Блогерша Шантель Оттен испачкала автозагаром простыни в роскошном отеле и пожалела уборщиц

Бьюти-блогерша Шантель Оттен провела ночь в роскошном отеле и удивилась пятнам, которые оставила ее кожа на простынях на следующее утро. Об этом она рассказала в TikTok.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что белое постельное белье девушки испачкано крупными коричневыми разводами. «Бедные сотрудники отеля обнаружат этот кошмар, когда придут убираться в комнате. Это самое ужасное, что могло случиться. Надеюсь, это меня не прославит», — выразила свое сожаление Оттен на камеру.

Далее героиня ролика объяснила, что причиной загрязнения простыней стал автозагар, которым она воспользовалась ранее.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях, утверждая, что случившееся с ней — привычная ситуация для службы клининга. «Я работаю в отелях, тебе не о чем волноваться», «Бывшая домработница на связи. Ничего страшного не произошло, я бы даже глазом не моргнула», «Выглядит не так уж плохо», — писали они.

В январе сообщалось о блогерше Лиз Хагерти, которая окрасила волосы в день свадьбы подруги и пожалела об этом. Она решила осветлить пряди утром перед посещением церемонии бракосочетания. Однако, по словам инфлюэнсерши, она забыла, что предварительно нанесла на кожу автозагар в виде спрея. В результате часть ее шеи оказалась покрыта белыми пятнами