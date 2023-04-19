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19:49, 19 апреля 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе бренда Marc Jacobs

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе в рекламе модного бренда Marc Jacobs. Соответствующие кадры появились на официальном сайте марки.

На размещенных снимках 31-летняя манекенщица предстала в нескольких нарядах. Она позировала в белых юбках и топах в сочетании с перчатками и сумками. Кроме того, знаменитость предстала перед камерой топлес в объемных джинсах и длинных белых перчатках, закрыв обнаженную грудь руками. При этом она распустила волосы и надела массивную цепочку на шею.

Известно, что фотографом выступила Харли Вейр, стилисткой стала Даниэль Эмерсон, а за прическу отвечал парикмахер Эвани Фраусто. При этом данная коллекция марки позиционируется как «бесполая».

Ранее Эмили Ратаковски отправилась на обед с друзьями в откровенном образе без бюстгальтера. Папарацци сняли 32-летнюю манекенщицу, когда она шла по одной из улиц Нью-Йорка в облегающем платье длины миди с оборками, открытой спиной и воротом, которое обнажало ее плечи и часть груди.

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Карина Черных
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