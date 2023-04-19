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18:19, 19 апреля 2023Силовые структуры

Стрелявшего в силовика россиянина обвинили в покушении на совершение теракта

В Петербурге стрелявшему в силовика добавили статью о покушении на совершение теракта

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестованному Тиграну Хачикяну, который стрелял в сотрудника ОМОН, добавили статью о покушении на совершение теракта. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

24 февраля Хачикян дважды выстрелил в силовика у Гостиного двора. При себе у него были два охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Мужчину взяли под стражу на два месяца по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Теперь следствие просит продлить фигуранту меру пресечения.

Согласно материалам дела, Хачикян изготовил не менее 521 листа бумаги, на которых были в том числе призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля. Мужчина собирался раскидать листы на месте совершения преступления, чтобы привлечь внимание горожан.

Ранее сообщалось, что в ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя Москвина.

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Илона Палей
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