Эксперт по отношениям Анурада Гупта посоветовала парам вместе ходить за покупками

Совместный поход в супермаркет за продуктами способен вернуть романтику в отношения, уверена основательница международного брачного агентства в Нью-Йорке и эксперт по отношениям Анурада Гупта. О необычном способе укрепить чувства она рассказала в беседе с изданием Metro.

Гупта посоветовала парам относиться к пополнению запасов провизии как к свиданию: держаться за руки, прогуливаясь по рядам, играть в «камень, ножницы, бумага», выбирая закуски, или придумать собственные ритуалы. Время, проведенное в магазине, по мнению эксперта, может быть приятным для обоих партнеров и поможет укрепить связь между ними.

Кроме того, ходить вместе за покупками может быть полезно для развития навыков коммуникации, считает Гупта. Она объяснила, что, совершая покупки, люди невольно обсуждают совместный бюджет, делятся планами на ближайшие дни, учатся договариваться и идти на компромисс.

Даже когда возникают разногласия, поход в магазин за продуктами дает возможность попрактиковаться в коммуникативных навыках и разрешении конфликтов. Такое сотрудничество и взаимная поддержка помогут построить более устойчивые отношения Анурада Гупта основательница международного брачного агентства в Нью-Йорке, эксперт по отношениям

Эксперт по отношениям добавила, что магазин может стать местом, благодаря которому вы можете лучше узнать партнера, наблюдая за тем, как и что он выбирает. Помимо этого, дополнительное время, проведенное вместе, по мнению эксперта, поможет чувствовать себя увереннее, снимет стресс и даст возможность запланировать настоящее свидание.

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