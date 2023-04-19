Умер украинский актер из фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников

На 81-м году жизни скончался актер фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников

На Украине на 81-м году жизни скончался актер из фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников. Об этом сообщается на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Харьковского театра им. Шевченко «Березиль», где работал артист.

«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — написали представители культурного учреждения.

О причинах смерти актера не сообщается.

Александр Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте. В 1960-х работал в театрах таких советских городов, как Чита, Красноярск, Архангельск, Белград и других. С 1974-го начал выступать на сцене Харьковского государственного театра.

Фильмография артиста насчитывала более 27 проектов. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами».