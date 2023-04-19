Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 19 апреля 2023Россия

Пропавшую после гибели матери под Москвой трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую после гибели матери в Балашихе трехлетнюю девочку нашли мертвой на козырьке дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Трехлетнюю девочку, которая пропала после гибели матери в Балашихе, нашли мертвой на козырьке дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, мать выбросила ребенка из окна.

При этом, по сообщению Telegram-канала Shot, тело матери тоже нашли на козырьке дома. Авторы канала также публиковали кадры с места обнаружения погибшей. Неизвестно, почему ребенка искали почти сутки, если тела матери и дочери находились на одном козырьке.

SHOT со ссылкой на прокуратуру Московской области опровергает данные об обнаружении тела ребенка.

О случившемся в Балашихе стало известно вечером во вторник, 19 апреля. Тогда мать девочки выпала из окна восьмого этажа и погибла. Ее дочь после этого пропала — на камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но впоследствии девочка на улицу не выходила. Известно, что семья приехала в Подмосковье из Луганска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Китай ответил на план Макрона по Украине
Вслед за Санкт-Петербургом концерт Jah Khalib отменили в Москве
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
В России переработают перечни специальностей высшего образования
Жители Читы рассказали о нападающих на людей стаях бездомных собак
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за массовой поломки туалетов
Россиянам предложили помощь в развитии бизнеса
Аргентинский игрок клуба РПЛ рассказал о желании получить российское гражданство
Волонтеры раскрыли детали ночных поисков погибшей в Балашихе трехлетней девочки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.