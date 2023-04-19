Пропавшую после гибели матери под Москвой трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую после гибели матери в Балашихе трехлетнюю девочку нашли мертвой на козырьке дома

Трехлетнюю девочку, которая пропала после гибели матери в Балашихе, нашли мертвой на козырьке дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, мать выбросила ребенка из окна.

При этом, по сообщению Telegram-канала Shot, тело матери тоже нашли на козырьке дома. Авторы канала также публиковали кадры с места обнаружения погибшей. Неизвестно, почему ребенка искали почти сутки, если тела матери и дочери находились на одном козырьке.

SHOT со ссылкой на прокуратуру Московской области опровергает данные об обнаружении тела ребенка.

О случившемся в Балашихе стало известно вечером во вторник, 19 апреля. Тогда мать девочки выпала из окна восьмого этажа и погибла. Ее дочь после этого пропала — на камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но впоследствии девочка на улицу не выходила. Известно, что семья приехала в Подмосковье из Луганска.