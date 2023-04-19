В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

Депутат ГД Картаполов: электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме

Электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Депутат сообщил изданию, что рассылка будет вестись исключительно для проверки системы.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме (...) понять, доходят, не доходят, апробация системы», — сообщил Картаполов. При этом он подчеркнул, что юридической силы такие повестки иметь не будут.

Ранее и московский военком Максим Локтев заявлял, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже весной 2023 года. В прямом эфире издания «Московский комсомолец» Локтев также обращал внимание на то, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством направления SMS-уведомлений и обзвонов. Позднее он разъяснил, что подобная тестовая рассылка цифровых повесток возможна только после принятия соответствующего постановления кабмина.