Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 19 апреля 2023Россия

В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

Депутат ГД Картаполов: электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Депутат сообщил изданию, что рассылка будет вестись исключительно для проверки системы.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме (...) понять, доходят, не доходят, апробация системы», — сообщил Картаполов. При этом он подчеркнул, что юридической силы такие повестки иметь не будут.

Ранее и московский военком Максим Локтев заявлял, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже весной 2023 года. В прямом эфире издания «Московский комсомолец» Локтев также обращал внимание на то, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством направления SMS-уведомлений и обзвонов. Позднее он разъяснил, что подобная тестовая рассылка цифровых повесток возможна только после принятия соответствующего постановления кабмина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Китай заявил об укреплении доверия к Армии России
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.