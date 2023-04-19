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20:49, 19 апреля 2023Силовые структуры

20-летняя россиянка домогалась десятилетнего племянника и попала под следствие

В Омске возбудили дело в отношении 20-летней тети, домогавшейся десятилетнего племянника

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Омске 20-летнюю тетю заподозрили в домогательствах к племяннику-пятикласснику. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел летом 2021 года. С 15 июля по 1 августа девушка находилась у себя дома. К ней в гости пришел маленький родственник. Тогда она стала приставать к нему.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Сейчас фигурантку задержали. Ей грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Саратовской области полицейские задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней собственной тетки.

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Екатерина Власова
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