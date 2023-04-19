Оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военных поставок Украине

Оппозиционная партия Южной Кореи Тобуро призвала отказаться от военных поставок Украине

Оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военной помощи Украине, об этом сообщает агентство Yonhap.

«Поставка военной помощи в регион, где идет конфликт, — совершенно неприемлемое действие, которое вредит национальным интересам. В дипломатии нет ничего важнее жизни и безопасности граждан, национальных интересов», — заявил председатель ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен.

По его словам, ни одно правительство, консервативное или либеральное, не проводило внешнюю политику, которая приводит к появлению враждебных государств. В связи с этим он попросил президента республики Юн Сок Еля еще раз обдумать свое решение, которое может нанести огромный вред интересам страны.

Ранее лидер Южной Кореи допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие. Уточняется, что южнокорейские власти могут осуществить такой сценарий, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.