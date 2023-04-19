Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране

Easyhome Turkey: россияне бросились инвестировать в жилье в Турции

По итогам первого квартала 2023 года спрос на приобретение недвижимости в Турции со стороны инвесторов из России увеличился на 48,19 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что граждане России бросились инвестировать в жилье в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости Easyhome Turkey.

Кроме того, по сравнению с январем-мартом 2021-го в 2023 году положительная динамика количества обращений с целью покупки жилья для инвестиции в Турции составила 451,07 процента. Самыми активными инвесторами в недвижимость в зарубежной стране в марте-апреле нынешнего года оказались москвичи — на них пришлось 24,54 процента от всех запросов. Второе место заняли хабаровчане с показателем в 9,29 процента. Замкнули тройку петербуржцы, доля обращений от которых за указанный период составила 4,83 процента.

Руководитель офиса агентства Easyhome Turkey Наталья Михайлова при выборе объекта для инвестиций посоветовала остановиться на городах, где жилье пользуется спросом, а цены растут — например, в Стамбуле. Среди перспективных локаций она выделила такие районы, как Беликдюзю, Картал, Кадыкей. Второй вариант, который предложила эксперт — обратить внимание на курорты, где недвижимость можно будет сдавать в аренду — Аланью, Анталью, Мерсин.

Михайлова порекомендовала приобретать объекты для инвестиций в хороших жилых комплексах и у проверенных застройщиков, предварительно изучив соответствующий рейтинг, а также проверив наличие искана (документа о вводе в эксплуатацию дома — Прим. «Ленты.ру») и других необходимых документов. Она предупредила, что покупка лотов в непопулярных городах, плохих районах, сейсмоактивных зонах, с наличием проблем с документами или арендаторов — неудачный и проблемный вариант для вложения средств. Кроме того, эксперт отсоветовала приобретать дорогие объекты и виллы, так как их сложнее сдать в аренду, а доход будет ниже среднего по рынку. Оптимальной для Мерсина суммой покупки она назвала от 70 тысяч долларов, для Стамбула — до 200-800 тысяч долларов.

«Мы не рекомендуем вкладываться во "вторичку", хотя она и ощутимо дешевле. Например, в Стамбуле много самостроя или жилья, возведенного мелкими строительными компаниями с нарушением технологий. Это многоэтажные дома, там живут люди, подключены коммуникации, но у таких построек может даже не быть документов на ввод в эксплуатацию», — пояснила риелтор. Кроме того, она отметила, что готовые квартиры по большей части не подойдут для инвестиций в случае, если собственник не планирует сдавать жилье в аренду. Доходность от долгосрочной аренды, по словам Михайловой, составляет 7-9 процентов, а от посуточной можно выручить 12-15 процентов.

В апреле в газете Dünya пришли к выводу, что в марте 2023 года россияне оказались главными иностранными покупателями жилья в Турции. По данным издания, граждане России стали владельцами каждого третьего покупаемого дома.