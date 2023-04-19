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18:26, 19 апреля 2023Бывший СССР

Россия возмутилась инцидентом на русском кладбище в Азербайджане

Посольство России в Азербайджане возмутилось разрушением могил на русском кладбище в Баку

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Посольство России в Азербайджане возмутилось актом вандализма на русском кладбище в Баку, в ходе которого было разрушено около 100 могил. Диппредставительство прокомментировало инцидент в Telegram.

«Учитывая масштаб этой неблаговидной акции, ее трудно считать случайной хулиганской выходкой. Печально, что такое произошло в Азербайджане, проводящем политику толерантности и мультикультурализма», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что его сотрудники выехали на место происшествия для изучения всех деталей, а также поблагодарили руководство Азербайджана за оперативную реакцию на случившееся.

В сентябре 2022 года в Словакии бульдозерами уничтожили кладбище русских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. Указание разрушить место захоронения отдал староста села Ладомиров.

В январе 2022 года в Израиле неизвестный, прикрыв лицо капюшоном и маской, проник на территорию подворья Русской духовной миссии в Израиле и разбил несколько мраморных крестов на надгробиях. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

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Ткачев Егор
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