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07:24, 19 апреля 2023Россия

Момент попытки атаки БПЛА на военкомат в российском регионе попал на видео

В сети появились кадры попытки атаки беспилотника на военкомат в Брянской области

В сети появилась видеозапись с моментом неудавшейся атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военкомат в Брянской области. Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На снятых уличными камерами кадрах видно, как раздается взрыв, за которым следует яркая вспышка.

По данным авторов канала, взрыв повредил стекла в соседнем деревянном доме — там располагается компания, которая занимается стеклопакетами.

Об атаке дрона на военкомат в городском округе Новозыбков Брянской области стало известно вечером во вторник, 18 апреля. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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