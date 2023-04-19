Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скрывать нецензурные выражения в постах

«ВКонтакте» запустила новую функцию — возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соответствующий фильтр пользователь может включить в «Настройках». Обновление станет доступно пользователям постепенно, начиная со среды, 19 апреля. На данный момент функция работает на русском языке.

При включении настройки нецензурные слова в постах и комментариях будут заменяться на набор символов. По выбору пользователя высказывание можно будет отобразить в исходном виде — при клике на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит соответствующую опцию.

«Главный приоритет "ВКонтакте" — забота о более чем 100 миллионах наших пользователей. Мы хотим, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно на нашей платформе и мог гибко управлять собственной цифровой средой, настраивая ее под собственные нужды и предпочтения. Поэтому наша стратегия — внедрение инноваций и функций, призванных предоставить нашей аудитории максимально широкий спектр возможностей по формированию доверительного и комфортного цифрового пространства», — отметил директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями Иван Корнеев.

Инициатива стала продолжением стратегии «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды для всех пользователей. Ранее соцсеть запустила режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания, а также предупреждения о подозрительных собеседниках в «VK Мессенджере». Новая функция призвана пополнить список гибких инструментов, которые дают каждому пользователю возможность формировать для себя максимально комфортную цифровую среду на платформах VK.