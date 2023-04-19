Сестра-настоятельница московского храма на внедорожнике насмерть сбила пешехода

В Москве сестра-настоятельница храма насмерть сбила пешехода на Ярославском шоссе

В Москве сестра-настоятельница храма святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине на внедорожнике насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, ДТП произошло вечером 18 апреля на Ярославском шоссе. 37-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и оказался вне поле зрения водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как действовала сестра-настоятельница после ДТП, вызвала ли она скорую и попыталась ли оказать помощь пешеходу, не уточняется.

Ранее сообщалось, что россиянин сбил пенсионера и оставил его умирать на обочине.

