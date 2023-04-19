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16:07, 19 апреля 2023Экономика

В России увеличили размер налоговых вычетов на медицину и образование

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение детей и медицину

Фото: Oleg Elkov / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РИА Новости.

Максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, вырос с 50 до 110 тысяч рублей. Лимит расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета по расходам на образование детей (сумма НДФЛ, которую можно вернуть) увеличится 6,5 до 14,3 тысячи рублей. По тратам на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели максимальный налоговый вычет увеличен с 15,6 до 19,5 тысячи рублей.

Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс разработала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения вступят в силу спустя месяц со дня опубликования документа.

С предложением увеличить налоговые вычеты для россиян выступил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале. Глава государства призвал сделать этот инструмент более востребованным и добиться того, чтобы граждане могли получить вычет «быстро и дистанционно, без обременения».

Право получать налоговые вычеты по НДФЛ имеют не все россияне. Так, например, самозанятые не могут оформить имущественный и социальный вычеты. По словам главы Минфина Антона Силуанова, россияне, находящиеся на специальных режимах налогообложения, и без того платят минимальные ставки налога.

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Платон Щукин
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