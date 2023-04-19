Телескоп Уэбба получил изображение ультраяркой галактики

Телескоп Джеймса Уэбба получил инфракрасное изображение ультраяркой галактики Arp 220

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасное изображение галактики Arp 220, которая является результатом слияния двух спиральных галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

Галактика Arp 220 расположена в 250 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Змея. Она представляет собой ближайшую ультраяркую инфракрасную галактику (ULIRG), чья светимость превышается светимость триллиона Солнц и лучше всего видна в инфракрасном спектре. Темпы звездообразования в таких галактиках более высоки, чем в Млечном пути, и составляют примерно 100 звезд в год.

Столкновение двух галактик-предшественниц произошло около 700 миллионов лет назад и само по себе вызвало взрыв звездообразования. Примерно 200 звездных скоплений расположены в плотном регионе, заполненном пылью, диаметром пять тысяч световых лет. Только в этой области находится столько же газа, сколько во всем Млечном Пути.

Предыдущие наблюдения с помощью радиотелескопов раскрыли существование около сотни остатков сверхновых в области диаметром меньше 500 световых лет. Телескоп НАСА «Хаббл» позволил ученым изучить ядра родительских галактик, каждое диаметром 1200 световых лет. Каждое ядро имеет вращающееся кольцо звездообразования, испускающее инфракрасное излучение, к которому чувствителен инструмент NIRCam телескопа Джеймса Уэбба.