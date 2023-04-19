Обещавший устроить теракт в Казани оказался украинцем

Mash назвал автором Telegram-канала «Казанский Брейвик» украинца Ярослава Овсюка

Сообщение о том, что в общественных местах в Казани готовятся теракты, оказалось недостоверным.

15 апреля в Telegram-канале «Казанский Брейвик» появилось сообщение о готовящемся теракте в Казани. Автор публикации уточнил, что 19 апреля устроит атаки в торговом центре, мечети и школе.

Источник агентства «Татар-информ» заявил, что правоохранительные органы проверили информацию о планируемом теракте и назвали ее фейком. По данным собеседника агентства, за созданием канала и публикациями в нем стоит украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Ранее подобный канал был создан в другом городе — Нижнекамске. В нем говорилось о минированиях школ и эвакуациях из торговых центров. «В основном, это проходит через украинские спецслужбы, то есть идет атака на страну. На выходных большое количество фейковой информации прошло через телеграм. Этот вопрос мы обсудили с правоохранительными структурами, структурами Федеральной службы информации. По данным правоохранительных структур, это — фейковая информация, поэтому прошу не поддаваться панике, вопрос под контролем спецслужб», — сказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По данным Telegram-канала Mash, создателем «Казанского Брейвика» является украинец Ярослав Овсюк. Это якобы подтверждают хакеры из группировки Killnet. Также утверждается, что Овсюк удаленно предлагал подросткам за деньги устраивать стрельбу в оживленных местах. Один из таких — 14-летний школьник — был задержан в 2021 году.

Информация о том, что в Казани готовится теракт, широко распространилась в российских и украинских СМИ. В частности, об этом написали NEWS.ru, Telegraf, «Вечерняя Казань», Baza и другие.

Также многие медиа опубликовали опровержение этой информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»