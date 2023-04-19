Глава Севастополя предупредил жителей о громких звуках

Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей о громких звуках в городе.

По его словам, звуки объясняются учениями, обстановка в городе спокойная.

«Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты», — объяснил чиновник.

Ранее о громких звуках россиян предупреждали и в Евпатории. По сообщению администрации, в районе также проводились учения.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.