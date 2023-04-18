В Евпатории предупредили жителей о громких звуках

Глава администрации Евпатории Демидова предупредила жителей о громких звуках из-за учений

В Евпатории во вторник, 18 апреля, в связи с учениями жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредила глава администрации российского города Елена Демидова в Telegram-канале.

«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие», — написала Демидова.

В Крыму из соображений безопасности отменили парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и «Бессмертный полк». Помимо этого, на полуострове также не состоятся праздничные демонстрации 1 мая.

8 апреля в одном из населенных пунктов Крыма упали обломки украинской ракеты. Никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.