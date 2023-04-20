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12:27, 20 апреля 2023Мир

Запад раскритиковал стремление Макрона помирить Россию и Украину вместе с Китаем

Bloomberg: стремление Макрона и КНР помирить Россию и Украину вызвало критику на Западе

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Стремление президента Франции Макрона разработать план по мирному урегулированию на Украине совместно с Китаем вызвало критику у ряда западных чиновников и политиков, которые считают, что такие усилия преждевременны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Чиновники в некоторых европейских странах считают, что стратегия Макрона может «внести неразбериху» и помешать выполнению одного из условий Киева по отказу Москвы от занятых ею территорий.

«Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. С чего он взял, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?» — возмутился председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

Агентство ранее писало, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Если все пройдет как задумано, договор могут заключить уже летом.

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Виктория Кондратьева
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