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02:36, 20 апреля 2023Мир

США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

США арестовали гражданина Белоруссии Карпушкина за обход санкций на $150 млн

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Власти Соединенных Штатов арестовали 46-летнего гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина за обход санкций против бизнесмена Сергея Курченко и двух его компаний. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Уточняется, что Карпушкин обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США, путем закупки сталеплавильных материалов на 150 миллионов долларов. Сергей Курченко включен в антироссийские санкции Минфина США.

В американском ведомстве отметили, что предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний житель штата Флорида Джон Унсалан, был арестован ранее. Ему выдвинули аналогичные обвинения.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний.

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Марина Совина
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