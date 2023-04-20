США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

США арестовали гражданина Белоруссии Карпушкина за обход санкций на $150 млн

Власти Соединенных Штатов арестовали 46-летнего гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина за обход санкций против бизнесмена Сергея Курченко и двух его компаний. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Уточняется, что Карпушкин обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США, путем закупки сталеплавильных материалов на 150 миллионов долларов. Сергей Курченко включен в антироссийские санкции Минфина США.

В американском ведомстве отметили, что предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний житель штата Флорида Джон Унсалан, был арестован ранее. Ему выдвинули аналогичные обвинения.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний.