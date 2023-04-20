Потерявшая возможность ходить девушка исцелилась и стала русалкой

7 News: в Австралии девушка вылечила больную спину благодаря фридайвингу и стала русалкой

28-летняя жительница города Шеллхарбор, Австралия, Максин Маклафлин увлеклась фридайвингом, желая вылечить больную спину, исцелилась и стала русалкой. Об этом сообщает 7 News.

Девушка пошла на дайвинг в 22 года, после того как врачи обнаружили у нее грыжу межпозвоночного диска. Маклафлин испытывала сильную боль и потеряла возможность нормально ходить. Чтобы избежать возможной операции, она занялась аквааэробикой и плаванием на большие дистанции. Позже ее привлек фридайвинг — подводное плавание с задержкой дыхания без акваланга. «Я увлеклась этим. Я поняла, что благодаря движению, благодаря нахождению в воде у меня вырабатываются эндорфины», — рассказала она.

Фридайвинг помог Маклафлин восстановить здоровье спины без операции. «Я убеждена, что это произошло благодаря плаванию. Оно полностью исцелило мое тело», — утверждает она. Вскоре девушка стала инструктором по фридайвингу и начала путешествовать по миру, обучая людей подводному плаванию.

Из-за того, что Маклафлин часто находилась в воде, она начала замечать, как климатические изменения губительно влияют на океан. Она хотела рассказать об этом как можно большему количеству людей, однако не знала, как это сделать. Во время очередного путешествия девушка наткнулась на группу женщин на пляже в хвостах русалок. Она выяснила, что это разновидность фридайвинга, которая предполагает погружение в воду в костюме русалки. Помимо этого, девушка узнала, что некоторые из таких организаций не только обучают людей необычному фридайвингу, но и рассказывают им об экологических последствиях изменения климата.

Вдохновившись, девушка прошла обучение и стала квалифицированным инструктором по плаванию в костюме русалки. Теперь она состоит в организации Aussie Sirens и учит детей и взрослых тому, как быть настоящими русалками. «Дайвинг в костюме русалок — это мир, в котором одна нога находится в реальности, а другая — в фантазии. Любители воды, юные и взрослые, представляют жизнь в образе русалок. Но, в отличие от большинства подобных фантазий, эту мы можем сделать реальной. Ну, почти реальной», — описала свое увлечение она.

Сейчас Маклафлин может задерживать дыхание под водой в течение шести минут. Она проводит курсы по фридайвингу, работает в ветеринарной клинике, а также сотрудничает с новозеландским агентством по туризму в качестве русалки, вдохновляя австралийцев научиться плавать как мифическое существо. Несмотря на напряженный график, девушка утверждает, что океан — это ее дом, в котором она всегда чувствует себя спокойно. «Нырять как русалка, плавать и играть — лучшее средство от стресса. Это потрясающие эмоции, и я буквально не могу жить без них», — отмечает она.

Ранее сообщалось, что в США три аквалангистки-русалки спасли тонущего дайвера. Русалки были рады, что подарили мужчине возможность прожить долгую и счастливую жизнь.