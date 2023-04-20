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04:00, 20 апреля 2023Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

Американская актриса Донна Д'Эррико показала фигуру в откровенном бикини золотистого цвета

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с поклонниками фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

55-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» позировала перед фотографом в бикини золотистого цвета. Знаменитость запечатлели лежащей на полотенце на газоне в собственном дворе. При этом волосы Д'Эррико были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров она отказалась.

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Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, который набрал десятки тысяч лайков. «Красотка», «Просто вау», «Как же я люблю тебя», «Секси», «Обожаю тебя», «Красотка», «Самая лучшая модель в мире», «Спасибо, что показала эти кадры», «Фигура мечты», «Огонь», — высказывались фанаты.

В марте Донна Д'Эррико также сфотографировалась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами.

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Карина Черных
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