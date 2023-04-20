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20:43, 20 апреля 2023Среда обитания

Россиянин отсудил у стройфирмы за бракованный дом вдвое больше отданных денег

В Нягани россиянин отсудил у стройфирмы за бракованный коттедж вдвое больше отданных денег

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) отсудил у строительной фирмы за бракованный дом вдвое больше денег, чем отдал за его постройку. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Россиянин заключил с индивидуальным предпринимателем договор на возведение коттеджа площадью 90 квадратных метров на сумму в 4,18 миллиона рублей. Мужчина оплатил стройфирме полную стоимость работ, однако к указанному в договоре сроку дом не был достроен. Впоследствии коттедж был возведен с множественными нарушениями.

После того как жителю Нягани не удалось урегулировать спор в досудебном порядке, он решил провести независимую экспертизу дома. По ее результатам удалось оценить, какие объем и стоимость работ необходимы для устранения всех нарушений, допущенных при строительстве. В результате суд постановил удовлетворить предъявленные истцом требования и взыскать с индивидуального предпринимателя 8,66 миллиона рублей.

В апреле стало известно, что в Кургане жительница многоквартирного дома отсудила у управляющей компании более 500 тысяч рублей за порчу ремонта. По причине того, что управляющая компания не произвела ремонт крыши, в квартиру собственницы жилья через трещину стекала талая вода, и в результате постоянных заливов ей и ее ребенку приходилось проживать в съемной квартире.

Полина Кислицына
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