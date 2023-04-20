Участница популярного реалити-шоу рассказала о романе с Харламовым

Светлана Светикова рассказала, что в начале 2000-х у нее был роман с Гариком Харламовым

Участница третьего сезона популярного реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» и певица Светлана Светикова рассказала о романе с комиком Гариком Харламовым. В разговоре с ведущей Яной Чуриковой, опубликованном на ее YouTube-канале, Светикова сообщила, что они с комиком познакомились, когда ей было 18 лет.

По словам артистки, они с Харламовым встретились в начале 2000-х на съемках фильма. «Так себе картина, но это для фестиваля. Это студенческая работа была. И мы там с ним познакомились. Он кавээнщик, я поющая актриска какая-то маленькая. 18 лет мне было», — призналась она. На съемках они с Харламовым подружились.

Вскоре после этого Светикова с родителями переехала в район, где, как оказалось, жил комик. Поначалу они только «болтали и дружили», однако со временем артистка влюбилась в Харламова. «Я влюбилась в его характер, в его юмор, в его чувства ко мне. Он меня обожал безумно», — рассказала она. Певица подчеркнула, что тогда «по блату» даже выступала в КВН и исполняли песни в номерах для нескольких команд.

Участница «Фабрики звезд» призналась, что они с Харламовым даже были помолвлены, однако затем произошла «неприятная ситуация», из-за которой родители запретили ей встречаться с комиком. «Я ушла от него, очень сильно страдала, потом опять сошлась втихаря, сбежала из дома. Потом меня родители застукали, поняли, что я с ним, выкинули мои вещи из дома. Скандал был: "Выбирай, либо он, либо мы". Короче, я выбрала его», — поделилась Светикова. Однако, по словам артистки, ссора с родителями давалась ей очень тяжело, поэтому в итоге она ушла от Харламова, несмотря на то, что любила его.

Гарик Харламов был дважды женат. Первый брак с Юлией Лещенко продлился с 2010 по 2013 год. Со второй женой актрисой Кристиной Асмус комик прожил с 2013 по 2020 год. С 2021 года он начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. Светлана Светикова живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком.

