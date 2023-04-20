Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках

Путин: отправившиеся в зону СВО муниципальные чиновники показали пример преданности родине

Ставшие добровольцами и отправившиеся в зону проведения специальной военной операции (СВО) муниципальные чиновники показали пример преданности родине и ее интересам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, таких чиновников было немало. «Они <...> сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — заявил Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления в четверг, 20 апреля.

О начале проведения спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент объяснил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.