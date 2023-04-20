Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 20 апреля 2023Россия

Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках

Путин: отправившиеся в зону СВО муниципальные чиновники показали пример преданности родине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ставшие добровольцами и отправившиеся в зону проведения специальной военной операции (СВО) муниципальные чиновники показали пример преданности родине и ее интересам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, таких чиновников было немало. «Они <...> сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — заявил Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления в четверг, 20 апреля.

О начале проведения спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент объяснил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Страны G7 собрались ввести почти полный запрет на экспорт в Россию
Виктория Боня сравнила Россию и популярную европейскую страну
Семилетняя россиянка уронила пятимесячную сестру с девятого этажа
Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили в студии звукозаписи
Семья из трех человек пострадала при взрыве батареи в квартире Дагестана
Анна Семенович рассказала о сексе после 40
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
Умер американский певец Отис Реддинг Третий
Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.