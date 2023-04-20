Изъятые у прибывшего в Россию украинца 40 тысяч евро попали на видео

В Шереметьево задержали пытавшегося провезти €40 тысяч пассажира с украинским паспортом

В Шереметьево задержали пассажира с украинским паспортом, пытавшегося незаконно провезти крупную сумму денег. Кадры из аэропорта опубликовало издание KP.RU.

На записи видны изъятые у мужчины купюры. Отмечается, что фигурант хотел пронести через «зеленый» коридор 40 тысяч евро.

Ранее стало известно, что за год действия ограничений на вывоз валюты россияне попытались незаконно перевезти за границу более 1 миллиарда рублей. За 12 месяцев по март 2023 года ФТС выявили более 12 тысяч случаев нарушений при провозе гражданами наличных через границу.