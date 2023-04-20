Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма

В Красноярске феминистку обвинили в убийстве отца и покушении на мальчиков в детском саду

В Красноярске 19-летнюю местную жительницу обвинили в убийстве отца и покушении на мальчиков в детском саду под влиянием идей радикального феминизма. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2022 года фигурантка выстрелила из охотничьего ружья в отца, после чего отправилась с оружием и газовым баллончиком в детский сад. Предотвратить расправу над несовершеннолетними удалось работницам учреждения. Им обвиняемая причинила телесные повреждения. Дети не пострадали.

В отношение девушки возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 105 («Убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы») и части 3 статьи 30 и пунктам «а», «б», «в», «е», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, покушение на убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы») УК РФ.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск 17-летнего украинца за угрозы массовых убийств в Казани.