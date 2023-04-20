Российские туристы начали экономить на отдыхе

Туроператоры: россияне начали больше экономить на отдыхе в 2023 году

Россияне начали экономить на отдыхе — средний чек за путешествия на майские праздники в 2023 году по большинству направлений оказался ниже уровня прошлого года. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным туроператора Anex Tour, средний чек за путевки по России за год упал на 20 процентов, на курорты ОАЭ — на 17 процентов, в Турцию — на четыре процента. «В целом отдых за границей обходится дешевле, если на направлении есть доступная авиаперевозка. То есть чем больше рейсов, тем лучше. Что касается России, то в этом году у нас нет туристического кешбэка, из-за которого годом ранее были немного завышены цены», — пояснили в компании.

Так, значительно сэкономить можно, если отправиться на длинные весенние праздники в самостоятельное путешествие по стране. Выгоднее всего (5-7,3 тысячи рублей в одну сторону) российским туристам обойдется поездка в Вологду, Петрозаводск, Псков, Москву и Мурманск.

Также бюджетно — в пределах пяти тысяч рублей в одну сторону — можно слетать из Москвы в Санкт-Петербург, Саратов и Нижний Новгород. Дороже обойдется путешествие в Минск, Бохтар (Таджикистан), Гюмри (Армения), Ош (Киргизия) и Бухару (Узбекистан) — полет в одну сторону стартует от семи тысяч рублей с человека.

Минимальная стоимость недельной поездки на курорты Турции — от 60 тысяч рублей за двоих с проживанием в гостинице категории четыре звезды и питанием по системе «все включено». Желающим отдохнуть в Египте придется потратить на недельный тур около 132,5 тысячи рублей на двоих, планирующим провести отпуск в ОАЭ — 232 тысячи рублей.

Ранее в апреле эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что поддельные сайты по бронированию отелей являются одним из наиболее распространенных видов кибермошенничества. Так, преступники часто создают сайты-двойники, дублируя внешний вид страниц известных отелей.