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14:02, 12 апреля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ вычислить мошенников при планировании отпуска

Эксперт по туризму Бабий: мошенники часто создают сайты-двойники известных отелей

Фото: Robert Schlesinger / Globallookpress.com

Эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что поддельные сайты по бронированию отелей являются одним из наиболее распространенных видов кибермошенничества. Способы вычислить злоумышленников при планировании отпуска она раскрыла россиянам в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, преступники часто создают сайты-двойники, дублируя внешний вид страниц известных отелей. В данном случае интернет-мошенники рассчитывают, как правило, на узнаваемость места и лояльное отношение потребителей. Реже в сети встречаются поддельные сайты с информацией о несуществующих гостиницах.

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Бабий подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя от мошенничества — перепроверять информацию о тех или иных местах размещения через региональные туристические порталы. «Частные отели, гостевые дома и апартаменты в таких списках не значатся, поэтому бронирование номеров в таких местах опаснее всего», — добавила специалист.

Ранее туроператоры в Турции предупредили иностранцев о главных способах обмана отдыхающих на курортах страны. Так, туристы часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда аферисты подходят к ним, чтобы предложить помощь. Злоумышленники используют специально установленные в банкомат устройства и копируют данные карт.

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Валентина Процкова
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