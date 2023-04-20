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02:40, 20 апреля 2023Россия

Депутаты предложили увеличить лимит кредита по семейной ипотеке

«Известия»: в Госдуме предложили удвоить лимит кредита по семейной ипотеке в городах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил вдвое увеличить лимит кредита по семейной ипотеке под 6 процентов годовых для всех городов-миллионников — до 12 миллионов рублей. Сейчас на такую сумму могут рассчитывать жители лишь четырех российских регионов. Об этом сообщают «Известия».

Максимальный лимит кредита по семейной ипотеке в 12 миллионов рублей сегодня действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для всех остальных регионов лимит составляет шесть миллионов рублей. Однако во многих других городах семьи с детьми уже не могут уложиться в эту сумму.

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в «миллионниках» выросла более чем на 15 процентов. А в некоторых крупных городах подорожание достигает почти 30 процентов.

Ранее президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева рассказала, что за последние годы жилье в России стало менее доступным. По ее словам, дальнейшее субсидирование ипотеки вплоть до нулевых ставок не сможет привлечь покупателей с более низкими доходами, так как после внесения ипотечных платежей у таких россиян не останется денег на текущие расходы.

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Екатерина Подвигина
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